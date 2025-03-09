В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады
Киев • УНН
В селе Ивашки Золочевской громады в результате атаки российского дрона погибли двое гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Село Ивашки Золочевской громады Харьковской области подверглось удару российским дроном. Сообщается о гибели и ранениях гражданских. Информирует руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Враг ударил дроном по с. Ивашки Золочевской громады. Двое погибших гражданских - женщина и мужчина. Еще один мужчина получил тяжелое ранение, продолжается госпитализация
Напомним
В результате вечернего обстрела Дружковки в Донецкой области ранено 7 мирных жителей. Повреждено 7 многоэтажных домов, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки08.03.25, 06:25 • 81319 просмотров