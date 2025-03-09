Внаслідок чергової атаки ворогом Харківщини, загинули цивільні на території Золочевської громади
Київ • УНН
В селі Івашки Золочевської громади внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав важкі поранення та був госпіталізований.
Село Івашки Золочевської громади Харківської області зазнало удару російським дроном. Повідомляється про загибель і поранення цивільних. Інформує керівник Харкіської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Ворог вдарив дроном по с.Івашки Золочевської громади. Двоє загиблих цивільних - жінка та чоловік. Ще один чоловік отримав важке поранення, триває госпіталізація
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