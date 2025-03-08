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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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росіяни за добу 77 разів обстріляли Сумщину: пошкоджені будинки, зруйновані господарчі споруди

Київ • УНН

 • 81325 перегляди

За минулу добу окупанти здійснили 77 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 138 вибухів. Пошкоджено приватні будинки, автомобіль та господарчі споруди у різних громадах.

росіяни за добу 77 разів обстріляли Сумщину: пошкоджені будинки, зруйновані господарчі споруди

Протягом минулого дня росіяни здійснили 77 обстрілів прикордоння Сумської області, пошкоджені будинки та автомобіль, зруйновані господарчі споруди. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади

- йдеться у дописі Сумської ОВА.

Зазначається, що по Краснопільській громаді окупанти здійснили удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА, 19 вибухів.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), артилерії (5 вибухів), FPV-дронами (9 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (5 вибухів). Пошкоджено та загорівся приватний автомобіль 

- повідомляє міська влада.

На Білопільську громаду росіяни скинули ВОГ з БпЛА, 9 вибухів.

По Юнаківській громаді були обстріл з танка, артилерійські обстріли, пуск КАБ, удар БпЛА, 44 вибухи.

Есманьську громаду ворог атакував FPV-дронами, 7 вибухів. Пошкоджені 4 приватних будинки, 2 господарчі споруди.

У Миропільській громаді зафіксували пуски КАБ, удар FPV-дрона, 5 вибухів.

По Середино-Будській і Глухівській громадах були удари FPV-дронами, 3 вибухи.

Хутір-Михайлівська громада теж зазнала удару FPV-дроном, внаслідок чого зруйноване господарське приміщення навчального закладу.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії та FPV-дронами, 12 вибухів.

Нагадаємо

російські війська здійснили масований дроновий удар по Одесі, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Постраждали промислові об'єкти, енергетична інфраструктура та житлові будинки, жертв немає.

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