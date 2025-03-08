Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки
Киев • УНН
За прошедшие сутки оккупанты осуществили 77 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 138 взрывов. Повреждены частные дома, автомобиль и хозяйственные постройки в различных громадах.
В течение прошлого дня россияне осуществили 77 обстрелов приграничья Сумской области, повреждены дома и автомобиль, разрушены хозяйственные постройки. Об этом информирует Сумская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.
Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская громады
Отмечается, что по Краснопольской громаде оккупанты нанесли удары FPV-дронами, сброс ВОГ с БПЛА, 19 взрывов.
Великописаревская громада: враг бил из минометов (19 взрывов), артиллерии (5 взрывов), FPV-дронов (9 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (5 взрывов). Поврежден и загорелся частный автомобиль
На Белопольскую громаду россияне сбросили ВОГ с БПЛА, 9 взрывов.
По Юнаковской громаде был обстрел из танка, артиллерийские обстрелы, пуск КАБ, удар БПЛА, 44 взрыва.
Эсманьская громада враг атаковал FPV-дронами, 7 взрывов. Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки.
В Миропольской громаде зафиксировали пуски КАБ, удар FPV-дрона, 5 взрывов.
По Середино-Будской и Глуховской громадам были удары FPV-дронами, 3 взрыва.
Хутор-Михайловская громада тоже подверглась удару FPV-дроном, в результате чего разрушено хозяйственное помещение учебного заведения.
По Хотинской громаде враг бил из артиллерии и FPV-дронов, 12 взрывов.
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