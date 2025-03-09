російський обстріл Дружківки: кількість постраждалих та масштаби руйнувань
Київ • УНН
Внаслідок вечірнього обстрілу Дружківки у Донецькій області поранено 7 мирних жителів. Пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
У суботу ввечері, російська армія атакувала місто Дружківка Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено 7 цивільних, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Ще 7 поранених на Донеччині - цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері
За його словами, за попередніми даними, через російські удару було пошкоджено 7 багатоповерхівок.
Нагадаємо
російські війська завдали близько 10 ударів по Запоріжжю та області у суботу ввечері. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, можливі обмеження у подачі газу та тепла.
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