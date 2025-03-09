російський обстріл Дружківки: кількість постраждалих та масштаби руйнувань

У суботу ввечері, російська армія атакувала місто Дружківка Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено 7 цивільних, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Ще 7 поранених на Донеччині - цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері - йдеться у повідомленні чиновника.

За його словами, за попередніми даними, через російські удару було пошкоджено 7 багатоповерхівок.

Нагадаємо

російські війська завдали близько 10 ударів по Запоріжжю та області у суботу ввечері. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, можливі обмеження у подачі газу та тепла.

росіяни атакували Суми трьома дронами: що відомо про наслідки