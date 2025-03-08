росіяни атакували Суми трьома дронами: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У місті Суми сталося три атаки безпілотників, одна з яких призвела до загоряння території. Зафіксовано пошкодження даху житлового будинку, постраждалих немає.
Російські війська атакували Суми трьома безпілотниками, сталося загоряння на відкритій території, зафіксовано пошкодження даху житлового будинку, постраждалих, попередньо, немає, повідомили у суботу у Сумській МВА у Telegram, пише УНН.
У Сумах два влучання БпЛА. Внаслідок одного відбулося загорання на відкритій території. Інший не здетонував, але є пошкодження даху житлового будинку. Постраждалих попередньо немає
І згодом додали про "ще один "приліт" БпЛА в місті".
Наслідки уточнюються.
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