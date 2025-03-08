росіяни атакували Суми трьома дронами: що відомо про наслідки

Російські війська атакували Суми трьома безпілотниками, сталося загоряння на відкритій території, зафіксовано пошкодження даху житлового будинку, постраждалих, попередньо, немає, повідомили у суботу у Сумській МВА у Telegram, пише УНН.

У Сумах два влучання БпЛА. Внаслідок одного відбулося загорання на відкритій території. Інший не здетонував, але є пошкодження даху житлового будинку. Постраждалих попередньо немає - повідомили у МВА.

І згодом додали про "ще один "приліт" БпЛА в місті".

Наслідки уточнюються.

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