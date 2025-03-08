На Сумщині росіяни поцілили дронами у школу в Охтирці: показали масштаби руйнувань
Київ • УНН
Вночі російські безпілотники завдали удару по школі в Охтирці Сумської області. Пошкоджено навчальний заклад, басейн та шкільний автобус, постраждалих немає.
Російські безпілотники атакували загальноосвітню школу в Охтирці у Сумській області, пошкодивши навчальний заклад, басейн та шкільний автобус, постраждалих немає, повідомили у суботу у Сумській ОВА та ГУНП в області, показавши фото наслідків, пише УНН.
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За даними поліції, сьогодні вночі ворог завдав авіаційного нападу за допомогою ударних безпілотників по житловому мікрорайону міста.
Сьогодні, 8 березня, вночі ворог атакував місто Охтирка. У результаті двох влучань БПЛА по одній із загальноосвітніх шкіл пошкоджені приміщення навчального закладу, будівля басейну, гаражу, а також шкільний автобус. Загиблих та травмованих немає
рф запустила 3 ракети та 145 безпілотників по Україні: збито крилатий "Іскандер" та 79 дронів08.03.25, 09:17 • 17734 перегляди