На Сумщині росіяни поцілили дронами у школу в Охтирці: показали масштаби руйнувань

Російські безпілотники атакували загальноосвітню школу в Охтирці у Сумській області, пошкодивши навчальний заклад, басейн та шкільний автобус, постраждалих немає, повідомили у суботу у Сумській ОВА та ГУНП в області, показавши фото наслідків, пише УНН.

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За даними поліції, сьогодні вночі ворог завдав авіаційного нападу за допомогою ударних безпілотників по житловому мікрорайону міста.

Сьогодні, 8 березня, вночі ворог атакував місто Охтирка. У результаті двох влучань БПЛА по одній із загальноосвітніх шкіл пошкоджені приміщення навчального закладу, будівля басейну, гаражу, а також шкільний автобус. Загиблих та травмованих немає - повідомили в ОВА.

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