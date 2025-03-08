В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
Ночью российские беспилотники нанесли удар по школе в Ахтырке Сумской области. Повреждено учебное заведение, бассейн и школьный автобус, пострадавших нет.
Российские беспилотники атаковали общеобразовательную школу в Ахтырке в Сумской области, повредив учебное заведение, бассейн и школьный автобус, пострадавших нет, сообщили в субботу в Сумской ОВА и ГУНП в области, показав фото последствий, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, сегодня ночью враг нанес авиаудар с помощью ударных беспилотников по жилому микрорайону города.
Сегодня, 8 марта, ночью враг атаковал город Ахтырка. В результате двух попаданий БПЛА по одной из общеобразовательных школ повреждены помещения учебного заведения, здание бассейна, гаража, а также школьный автобус. Погибших и травмированных нет
рф запустила 3 ракеты и 145 беспилотников по Украине: сбиты крылатый "Искандер" и 79 дронов08.03.25, 09:17 • 17730 просмотров