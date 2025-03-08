Российские войска атаковали Сумы тремя дронами: что известно о последствиях
Киев • УНН
В городе Сумы произошло три атаки беспилотников, одна из которых привела к возгоранию территории. Зафиксированы повреждения крыши жилого дома, пострадавших нет.
Российские войска атаковали Сумы тремя беспилотниками, произошло возгорание на открытой территории, зафиксированы повреждения крыши жилого дома, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в субботу в Сумской ГВА в Telegram, пишет УНН.
В Сумах два попадания БПЛА. В результате одного произошло возгорание на открытой территории. Другой не сдетонировал, но есть повреждения крыши жилого дома. Пострадавших предварительно нет
И вскоре добавили о "еще одном "прилете" БПЛА в городе".
Последствия уточняются.
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений08.03.25, 11:59 • 44408 просмотров