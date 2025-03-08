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Российские войска атаковали Сумы тремя дронами: что известно о последствиях

Киев • УНН

 • 24207 просмотра

В городе Сумы произошло три атаки беспилотников, одна из которых привела к возгоранию территории. Зафиксированы повреждения крыши жилого дома, пострадавших нет.

Российские войска атаковали Сумы тремя дронами: что известно о последствиях

Российские войска атаковали Сумы тремя беспилотниками, произошло возгорание на открытой территории, зафиксированы повреждения крыши жилого дома, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в субботу в Сумской ГВА в Telegram, пишет УНН.

В Сумах два попадания БПЛА. В результате одного произошло возгорание на открытой территории. Другой не сдетонировал, но есть повреждения крыши жилого дома. Пострадавших предварительно нет

- сообщили в ГВА.

И вскоре добавили о "еще одном "прилете" БПЛА в городе".

Последствия уточняются.

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений08.03.25, 11:59 • 44408 просмотров

Юлия Шрамко

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