Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений
Киев • УНН
В результате вечернего обстрела Дружковки в Донецкой области ранено 7 мирных жителей. Повреждено 7 многоквартирных домов, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
В субботу вечером российская армия атаковала город Дружковка Донецкой области. В результате обстрела ранено 7 гражданских, повреждено 7 многоэтажек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Еще 7 раненых на Донетчине - на этот раз в Дружковке. Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером
По его словам, по предварительным данным, из-за российских ударов было повреждено 7 многоэтажек.
Напомним
российские войска нанесли около 10 ударов по Запорожью и области в субботу вечером. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возможны ограничения в подаче газа и тепла.
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