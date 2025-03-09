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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17740 просмотра

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Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Киев • УНН

 • 75558 просмотра

В результате вечернего обстрела Дружковки в Донецкой области ранено 7 мирных жителей. Повреждено 7 многоквартирных домов, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

В субботу вечером российская армия атаковала город Дружковка Донецкой области. В результате обстрела ранено 7 гражданских, повреждено 7 многоэтажек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Еще 7 раненых на Донетчине - на этот раз в Дружковке. Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, по предварительным данным, из-за российских ударов было повреждено 7 многоэтажек.

Напомним

российские войска нанесли около 10 ударов по Запорожью и области в субботу вечером. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возможны ограничения в подаче газа и тепла.

Российские войска атаковали Сумы тремя дронами: что известно о последствиях08.03.25, 11:49 • 24207 просмотров

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