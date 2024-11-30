В результате очередного российского удара дроном в Херсоне погибли два человека

ВС рф в очередной раз совершили атаку дроном по Херсону, в результате террористических действий российских захватчиков погибли два человека: 46-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

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В результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе погиб херсонец. 46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм он погиб на месте-сначала сообщил руководитель ОВА в ТГ-канале.

Впоследствии появилось обновление информации. Стало известно о гибели еще одного человека в результате действий оккупантов.

Стало известно об еще одной погибшей, которая попала под удар вражеского дрона в Днепровском районе. Смертельные ранения получила 48-летняя женщина. - - передает ОВА.

Напомним

УНН передавал, что российские военные сбросили взрывчатку на общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

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