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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате очередного российского удара дроном в Херсоне погибли два человека

В результате очередного российского удара дроном в Херсоне погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 7266 просмотра

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В Днепровском районе Херсона в результате атаки российского беспилотника погибли двое местных жителей. Жертвами стали 46-летний мужчина и 48-летняя женщина.

ВС рф в очередной раз совершили атаку дроном по Херсону, в результате террористических действий российских захватчиков погибли два человека: 46-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

детали

В результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе погиб херсонец. 46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм он погиб на месте-сначала сообщил руководитель ОВА в ТГ-канале.

Впоследствии появилось обновление информации. Стало известно о гибели еще одного человека в результате действий оккупантов. 

Стало известно об еще одной погибшей, которая попала под удар вражеского дрона в Днепровском районе. Смертельные ранения получила 48-летняя женщина. 

- - передает ОВА. 

Напомним

УНН передавал, что российские военные сбросили взрывчатку на общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. В результате атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

На Запорожье армия рф ударила по машине, которая везла хлеб в прифронтовые села27 нояб. 2024, 10:09 • 18849 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон