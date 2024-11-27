На Запорожье армия рф ударила по машине, которая везла хлеб в прифронтовые села

Сегодня, 27 ноября, российские войска нанесли удар fpv-дроном по автомобилю, который доставляет хлеб в прифронтовые села Запорожской области. Водитель авто получил ранения, сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россия продолжает цинично охотиться на жителей прифронтовых территорий. Сегодня fpv-дроном атаковали авто, которое возит хлеб в прифронтовые села. Водитель с травмами доставлен в больницу - написал Федоров в Telegram.

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За сутки вражеские войска совершили 369 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, удары дронами, РСЗО и артиллерией, повреждена инфраструктура.