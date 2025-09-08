В результате обстрелов Сумщины пострадали спасатели - ГСЧС

$41.220.13
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 12382 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 17302 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 17396 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 39067 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24322 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25682 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26306 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26909 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29938 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию Правительства
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Лондон
Франция
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Фейковые новости
9К720 Искандер
Леопард 2
Шахед-136
Дія (сервис)

В результате обстрелов Сумщины пострадали спасатели - ГСЧС

Киев • УНН

 • 606 просмотра

В понедельник, 8 сентября российская армия атаковала Сумщину, в результате чего двое спасателей ГСЧС получили травмы. Пожарный автомобиль также поврежден после повторного удара по той же локации.

В результате обстрелов Сумщины пострадали спасатели - ГСЧС

В понедельник, 8 сентября, российская армия атаковала Сумскую область. В результате обстрела пострадали спасатели. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Сегодня в Сумской области враг цинично атаковал тех, кто спасает жизни. Во второй половине дня Россия нанесла удар по жилому сектору Белопольской общины. Когда спасатели прибыли на место, чтобы обследовать территорию, враг повторно и целенаправленно ударил по ним

- говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в результате атаки двое сотрудников ГСЧС получили травмы. Их срочно доставили в больницу, где сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Также поврежден пожарный автомобиль.

"Как только спасатели передислоцировались с места происшествия, враг снова нанес удар по той же локации", - добавили в ГСЧС.

Напомним

8 сентября российские военные целенаправленно атаковали спасателей FPV-дроном в Криворожском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара. Поврежден пожарный автомобиль, пострадавших нет.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Сумская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям