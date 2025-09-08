В результате обстрелов Сумщины пострадали спасатели - ГСЧС
Киев • УНН
В понедельник, 8 сентября российская армия атаковала Сумщину, в результате чего двое спасателей ГСЧС получили травмы. Пожарный автомобиль также поврежден после повторного удара по той же локации.
В понедельник, 8 сентября, российская армия атаковала Сумскую область. В результате обстрела пострадали спасатели. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Сегодня в Сумской области враг цинично атаковал тех, кто спасает жизни. Во второй половине дня Россия нанесла удар по жилому сектору Белопольской общины. Когда спасатели прибыли на место, чтобы обследовать территорию, враг повторно и целенаправленно ударил по ним
Отмечается, что в результате атаки двое сотрудников ГСЧС получили травмы. Их срочно доставили в больницу, где сейчас оказывается вся необходимая помощь.
Также поврежден пожарный автомобиль.
"Как только спасатели передислоцировались с места происшествия, враг снова нанес удар по той же локации", - добавили в ГСЧС.
Напомним
8 сентября российские военные целенаправленно атаковали спасателей FPV-дроном в Криворожском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара. Поврежден пожарный автомобиль, пострадавших нет.