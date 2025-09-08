Унаслідок обстрілів Сумщини постраждали рятувальники - ДСНС
Київ • УНН
У понеділок, 8 вересня російська армія атакувала Сумщину, внаслідок чого двоє рятувальників ДСНС отримали травми. Пожежний автомобіль також пошкоджено після повторного удару по тій самій локації.
У понеділок, 8 вересня російська армія атакувала Сумщину. Внаслідок обстрілу постраждали рятувальники. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Сьогодні на Сумщині ворог цинічно атакував тих, хто рятує життя. У другій половині дня росія завдала удару по житловому сектору Білопільської громади. Коли рятувальники прибули на місце, щоб обстежити територію, ворог повторно і цілеспрямовано вдарив по них
Зазначається, що внаслідок атаки двоє співробітників ДСНС отримали травми. Їх терміново доправили до лікарні, де зараз надається вся необхідна допомога.
Також пошкоджено пожежний автомобіль.
"Щойно рятувальники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
8 вересня російські військові цілеспрямовано атакували рятувальників FPV-дроном у Криворізькому районі Дніпропетровщини під час ліквідації пожежі. Пошкоджено пожежний автомобіль, постраждалих немає.