Унаслідок обстрілів Сумщини постраждали рятувальники - ДСНС

Київ • УНН

 • 376 перегляди

У понеділок, 8 вересня російська армія атакувала Сумщину, внаслідок чого двоє рятувальників ДСНС отримали травми. Пожежний автомобіль також пошкоджено після повторного удару по тій самій локації.

Унаслідок обстрілів Сумщини постраждали рятувальники - ДСНС

У понеділок, 8 вересня російська армія атакувала Сумщину. Внаслідок обстрілу постраждали рятувальники. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Сьогодні на Сумщині ворог цинічно атакував тих, хто рятує життя. У другій половині дня росія завдала удару по житловому сектору Білопільської громади. Коли рятувальники прибули на місце, щоб обстежити територію, ворог повторно і цілеспрямовано вдарив по них

- йдеться у дописі ДСНС.

Зазначається, що внаслідок атаки двоє співробітників ДСНС отримали травми. Їх терміново доправили до лікарні, де зараз надається вся необхідна допомога.

Також пошкоджено пожежний автомобіль.

"Щойно рятувальники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

8 вересня російські військові цілеспрямовано атакували рятувальників FPV-дроном у Криворізькому районі Дніпропетровщини під час ліквідації пожежі. Пошкоджено пожежний автомобіль, постраждалих немає.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Сумська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій