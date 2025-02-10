В результате авиаудара рф по селу в Запорожской области один человек погиб - ОВА
Киев • УНН
В селе Таврическое Запорожской области в результате авиаудара РФ погиб 29-летний мужчина. Атака также вызвала разрушение частных домов, повреждение нежилых зданий и автомобилей.
Стало известно об одном погибшем в результате атаки российских войск по с. Таврическое Запорожской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в понедельник, пишет УНН.
29-летний мужчина погиб в результате вражеского удара по Таврическому
Председатель ОГА уточнил, что в селе разрушены частные дома, повреждены нежилые здания и автомобили.
Напомним
Как ранее писал УНН в Запорожской области россияне нанесли до 10 ударов КАБами по прифронтовому населенному пункту.
Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома09.02.25, 18:55 • 30303 просмотра