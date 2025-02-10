В результате авиаудара рф по селу в Запорожской области один человек погиб - ОВА

Стало известно об одном погибшем в результате атаки российских войск по с. Таврическое Запорожской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в понедельник, пишет УНН.

29-летний мужчина погиб в результате вражеского удара по Таврическому - написал он в телеграмме.

Председатель ОГА уточнил, что в селе разрушены частные дома, повреждены нежилые здания и автомобили.

Напомним

Как ранее писал УНН в Запорожской области россияне нанесли до 10 ударов КАБами по прифронтовому населенному пункту.

Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома