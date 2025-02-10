росіяни атакували КАБами прифронтове село на Запоріжжі: що відомо про наслідки

У Запорізькій області росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За словами голови ОВА, внаслідок ворожої атаки у селі Таврійське пошкоджено приватні будинки та автівки.

Попередньо, без постраждалих, резюмував Федоров.

Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки