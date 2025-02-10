россияне атаковали КАБами прифронтовое село в Запорожье: что известно о последствиях

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Оккупанты нанесли до 10 ударов по селу Таврическое в Запорожской области. В результате атаки повреждены частные дома и машины, предварительно без пострадавших.

В Запорожской области россияне нанесли до 10 ударов КАБами по прифронтовому населенному пункту. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По словам председателя ОВА, в результате вражеской атаки в селе Таврическое повреждены частные дома и машины.

Предварительно, без пострадавших, резюмировал Федоров.

Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома09.02.25, 18:55 • 30120 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье

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