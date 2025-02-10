россияне атаковали КАБами прифронтовое село в Запорожье: что известно о последствиях
Киев • УНН
Оккупанты нанесли до 10 ударов по селу Таврическое в Запорожской области. В результате атаки повреждены частные дома и машины, предварительно без пострадавших.
В Запорожской области россияне нанесли до 10 ударов КАБами по прифронтовому населенному пункту. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
По словам председателя ОВА, в результате вражеской атаки в селе Таврическое повреждены частные дома и машины.
Предварительно, без пострадавших, резюмировал Федоров.
Войска рф нанесли 11 ударов по Степногорску Запорожской области: повреждены частные дома09.02.25, 18:55 • 30120 просмотров