Внаслідок авіаудару рф по селу в Запорізької області одна людина загинула – ОВА
Київ • УНН
У селі Таврійське Запорізької області внаслідок авіаудару РФ загинув 29-річний чоловік. Атака також спричинила руйнування приватних будинків, пошкодження нежитлових будівель та автомобілів.
Стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки російських військ по с. Таврійське Запорізької області. Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації (ОВА) Іван Федоров у понеділок, пише УНН.
29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському
Голова ОВА уточнив, що в селі зруйновані приватні будинки, пошкоджені нежитлові будівлі та автівки.
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Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки09.02.25, 18:55 • 32562 перегляди