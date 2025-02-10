Внаслідок авіаудару рф по селу в Запорізької області одна людина загинула – ОВА

Стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки російських військ по с. Таврійське Запорізької області. Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації (ОВА) Іван Федоров у понеділок, пише УНН.

29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському - написав він у телеграмі.

Голова ОВА уточнив, що в селі зруйновані приватні будинки, пошкоджені нежитлові будівлі та автівки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Запорізькій області росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту.

Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки