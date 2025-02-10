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Внаслідок авіаудару рф по селу в Запорізької області одна людина загинула – ОВА

Внаслідок авіаудару рф по селу в Запорізької області одна людина загинула – ОВА

Київ • УНН

 • 26255 перегляди

У селі Таврійське Запорізької області внаслідок авіаудару РФ загинув 29-річний чоловік. Атака також спричинила руйнування приватних будинків, пошкодження нежитлових будівель та автомобілів.

Стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки російських військ по с. Таврійське Запорізької області. Про це  повідомив голова обласної воєнної адміністрації (ОВА) Іван Федоров у понеділок, пише УНН.

29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському

- написав він у телеграмі.

Голова ОВА уточнив, що в селі зруйновані приватні будинки, пошкоджені нежитлові будівлі та автівки.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Запорізькій області росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту.

Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки09.02.25, 18:55 • 32562 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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