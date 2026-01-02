$42.170.18
11:39 • 4994 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 11747 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 13758 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 51533 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 78158 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59648 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54879 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181639 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176983 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57661 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В "Резерв+" временно будут недоступны услуги - Минобороны

Киев • УНН

 • 862 просмотра

3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В этот период в приложении "Резерв+" будет временно недоступно обновление Резерв ID и получение услуг.

В "Резерв+" временно будут недоступны услуги - Минобороны

В приложении "Резерв+" временно будут недоступны услуги на фоне технических работ в реестре "Оберіг" 3 января с 00:00 до 06:00, сообщили в Минобороны в пятницу, пишет УНН.

3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID

- сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что для того, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, можно заблаговременно загрузить PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF", указали в МОУ.

"Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", - отметили в Минобороны.

Воинский учет через "Резерв+": Минобороны запустило тестирование30.12.25, 16:37 • 5000 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине