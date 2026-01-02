В "Резерв+" временно будут недоступны услуги - Минобороны
Киев • УНН
3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В этот период в приложении "Резерв+" будет временно недоступно обновление Резерв ID и получение услуг.
В приложении "Резерв+" временно будут недоступны услуги на фоне технических работ в реестре "Оберіг" 3 января с 00:00 до 06:00, сообщили в Минобороны в пятницу, пишет УНН.
3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID
В оборонном ведомстве отметили, что для того, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, можно заблаговременно загрузить PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF", указали в МОУ.
"Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", - отметили в Минобороны.
Воинский учет через "Резерв+": Минобороны запустило тестирование30.12.25, 16:37 • 5000 просмотров