У "Резерв+" тимчасово будуть недоступні послуги - Міноборони
Київ • УНН
3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" проводитимуться планові технічні роботи. У цей період у застосунку "Резерв+" буде тимчасово недоступне оновлення Резерв ID та отримання послуг.
У застосунку "Резерв+" тимчасово будуть недоступні послуги на тлі технічних робіт у реєстрі "Оберіг" 3 січня з 00:00 до 06:00, повідомили у Міноборони у п'ятницю, пише УНН.
3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID
В оборонному відомстві зазначили, що для того, аби електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, можна завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF", вказали у МОУ.
"Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - зазначили у Міноборони.
