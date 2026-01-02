У "Резерв+" тимчасово будуть недоступні послуги - Міноборони

У застосунку "Резерв+" тимчасово будуть недоступні послуги на тлі технічних робіт у реєстрі "Оберіг" 3 січня з 00:00 до 06:00, повідомили у Міноборони у п'ятницю, пише УНН.

3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID - повідомили у Міноборони.

В оборонному відомстві зазначили, що для того, аби електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, можна завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути плюс та вибрати "Завантажити PDF", вказали у МОУ.

"Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - зазначили у Міноборони.

