В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины в реке Тиса на границе с Румынией

В реке Тиса на границе с Румынией 17 августа обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили на Facebook-странице ГПСУ, передает УНН.

Детали

О пребывании в реке человека без признаков жизни пограничникам сообщили сотрудники пограничной полиции Румынии.

"С помощью БПЛА пограничный наряд от отделения "Грушово" отследил движение тела. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело достали из воды. Погибшим является мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, проводятся мероприятия по установлению личности утопленника", - говорится в публикации.

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