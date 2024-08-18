В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины в реке Тиса на границе с Румынией
Киев • УНН
Пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса на границе с Румынией. Личность погибшего не установлена, документов при нем не найдено, проводятся мероприятия по идентификации.
В реке Тиса на границе с Румынией 17 августа обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили на Facebook-странице ГПСУ, передает УНН.
Детали
О пребывании в реке человека без признаков жизни пограничникам сообщили сотрудники пограничной полиции Румынии.
"С помощью БПЛА пограничный наряд от отделения "Грушово" отследил движение тела. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело достали из воды. Погибшим является мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, проводятся мероприятия по установлению личности утопленника", - говорится в публикации.
17-й з початку року: чоловік потонув при спробі переправитися через річку Тиса до Румунії12 июля 2024, 07:26 • 15255 просмотров