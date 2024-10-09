В районе Волчанска ситуация напряженная, но контролируемая - сержант Крыжановский

В районе Волчанска на Харьковщине ситуация напряженная, но контролируемая. Силы обороны обнаруживают и уничтожают оккупантов на подступах. Об этом сообщил главный сержант 4-го отряда 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ Андрей Крыжановский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В полосе ответственности нашего отряда в районе Волчанска ситуация напряженная, но контролируемая. Противник применяет тактику малых подразделений, постоянно ведет разведку разведывательными дронами, применяет FPV-дроны и артиллерию. Но благодаря совместным усилиям наших подразделений, разведке, БПЛА, мы наблюдаем противника на подходах и уничтожаем его не давая шансы на успех - рассказал Крыжановский.

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На вопрос, как сейчас выглядят бои в Волчанске в условиях полностью разрушенного города, Крыжановский ответил:

«Противник применяет большое количество живой силы и бронетехники, но за счет того, что слаженные действия наших подразделений, мы их обнаруживаем на подступах, уничтожаем не давая пройти им даже лишний метр на нашу землю. Поэтому в сегодняшних условиях наши бойцы стойко держат оборону и продолжают вести бой с врагом».

Дополнение

Спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев сообщал 30 сентября, что на Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, так как завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.