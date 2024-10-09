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В районе Волчанска ситуация напряженная, но контролируемая - сержант Крыжановский

В районе Волчанска ситуация напряженная, но контролируемая - сержант Крыжановский

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:06  •  7410 просмотра

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Главный сержант 71-й бригады ВСУ сообщил о напряженной, но контролируемой ситуации в районе Волчанска. Украинские силы обнаруживают и уничтожают врага на подступах, не давая ему продвинуться.

В районе Волчанска на Харьковщине ситуация напряженная, но контролируемая. Силы обороны обнаруживают и уничтожают оккупантов на подступах. Об этом сообщил главный сержант 4-го отряда 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ Андрей Крыжановский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

В полосе ответственности нашего отряда в районе Волчанска ситуация напряженная, но контролируемая. Противник применяет тактику малых подразделений, постоянно ведет разведку разведывательными дронами, применяет FPV-дроны и артиллерию. Но благодаря совместным усилиям наших подразделений, разведке, БПЛА, мы наблюдаем противника на подходах и уничтожаем его не давая шансы на успех

- рассказал Крыжановский. 

Руины: Коваленко показал, что рф сделала с Волчанском5 октября 2024, 10:10 • 19583 просмотра

На вопрос, как сейчас выглядят бои в Волчанске в условиях полностью разрушенного города, Крыжановский ответил:

«Противник применяет большое количество живой силы и бронетехники, но за счет того, что слаженные действия наших подразделений, мы их обнаруживаем на подступах, уничтожаем не давая пройти им даже лишний метр на нашу землю. Поэтому в сегодняшних условиях наши бойцы стойко держат оборону и продолжают вести бой с врагом». 

Дополнение

Спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев сообщал 30 сентября, что на Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, так как завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков