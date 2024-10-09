В районі Вовчанська ситуація напружена, але контрольована - сержант Крижанівський
Київ • УНН
Головний сержант 71-ої бригади ЗСУ повідомив про напружену, але контрольовану ситуацію в районі Вовчанська. Українські сили виявляють та знищують ворога на підступах, не даючи йому просунутися.
В районі Вовчанська на Харківщині ситуація напружена, але контрольована. Сили оборони виявляють та знищують окупантів на підступах. Про це повідомив головний сержант 4-го загону 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Андрій Крижанівський в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
У смузі відповідальності нашого загону в районі Вовчанська ситуація напружена, але контрольована. Противник застосовує тактику малих підрозділів, постійно веде розвідку розвідувальними дронами, застосовує FPV-дрони та артилерію. Але завдяки спільним зусиллям наших підрозділів, розвідці, БПЛА, ми спостерігаємо противника на підходах й знищуємо його не даючи шанси на успіх
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На запитання, як зараз виглядають бої у Вовчанську в умовах повністю зруйнованого міста, Крижанівський відповів:
"Противник застосовує велику кількість живої сили та бронетехніки, але за рахунок того, що злагоджені дії наших підрозділів, ми їх виявляємо на підступах, знищуємо не даючи пройти їм навіть зайвий метр на нашу землю. Тому в сьогоднішніх умовах наші бійці стійко тримають оборону й продовжують вести бій з ворогом".
Доповнення
Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв 30 вересня, що на Вовчанському агрегатному заводі ситуація складна й напружена, тому що завод став ціллю №1 противника після того, як його було звільнено від окупантів.