Руїни: Коваленко показав, що рф зробила з Вовчанськом
Київ • УНН
Андрій Коваленко опублікував фото зруйнованого Вовчанська на Харківщині. Місто перетворилося на руїни внаслідок російської агресії, а місцевий агрегатний завод став головною ціллю окупантів.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко показав, як наразі виглядає Вовчанськ, який зруйнували росіяни, передає УНН.
"Це те, що росіяни зробили з Вовчанськом", - підписав Коваленко фотографії.
На фото видно, що місто Вовчанськ перетворився в руїни.
"Місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну": в ЗСУ показали, як виглядає Часів Яр 04.07.24, 19:31 • 39808 переглядiв
Доповнення
Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв 30 вересня, що на Вовчанському агрегатному заводі ситуація складна й напружена, тому що завод став ціллю №1 противника після того, як його було звільнено від окупантів.