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Руїни: Коваленко показав, що рф зробила з Вовчанськом

Руїни: Коваленко показав, що рф зробила з Вовчанськом

Київ • УНН

 • 21255 перегляди

Андрій Коваленко опублікував фото зруйнованого Вовчанська на Харківщині. Місто перетворилося на руїни внаслідок російської агресії, а місцевий агрегатний завод став головною ціллю окупантів.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко показав, як наразі виглядає Вовчанськ, який зруйнували росіяни, передає УНН.

"Це те, що росіяни зробили з Вовчанськом", - підписав Коваленко фотографії.

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На фото видно, що місто Вовчанськ перетворився в руїни.

"Місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну": в ЗСУ показали, як виглядає Часів Яр 04.07.24, 19:31 • 39808 переглядiв

Доповнення

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв 30 вересня, що на Вовчанському агрегатному заводі ситуація складна й напружена, тому що завод став ціллю №1 противника після того, як його було звільнено від окупантів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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