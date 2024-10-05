Руины: Коваленко показал, что рф сделала с Волчанском
Киев • УНН
Андрей Коваленко опубликовал фото разрушенного Волчанска на Харьковщине. Город превратился в руины в результате российской агрессии, а местный агрегатный завод стал главной целью оккупантов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко показал, как сейчас выглядит Волчанск, который разрушили россияне, передает УНН.
«Это то, что россияне сделали с Волчанском», - подписал Коваленко фотографии.
На фото видно, что город Волчанск превратился в руины.
"Город, который россияне превратили в тотальную руину": в ВСУ показали, как выглядит Часов Яр4 июля 2024, 16:31 • 39409 просмотров
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Спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев сообщал 30 сентября, что на Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, так как завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.