Руины: Коваленко показал, что рф сделала с Волчанском

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко показал, как сейчас выглядит Волчанск, который разрушили россияне, передает УНН.

«Это то, что россияне сделали с Волчанском», - подписал Коваленко фотографии.

На фото видно, что город Волчанск превратился в руины.

"Город, который россияне превратили в тотальную руину": в ВСУ показали, как выглядит Часов Яр

Дополнение

Спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев сообщал 30 сентября, что на Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, так как завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.