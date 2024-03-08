В районе Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко
Киев • УНН
В Мариупольском районе Донецкой области работала вражеская ПВО.
В Мариупольском районе Донецкой области сегодня работала вражеская ПВО, сообщил в пятницу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
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