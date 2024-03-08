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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В районе Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

В районе Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 09:20  •  17801 просмотра

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В Мариупольском районе Донецкой области работала вражеская ПВО.

В Мариупольском районе Донецкой области сегодня работала вражеская ПВО, сообщил в пятницу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Мариупольский район. В квадрате Гранитное-Водяное-Мариуполь работает ПВО и наши глаза фиксируют пролет "чего-то" в сторону таганрога

- написал Андрющенко в Telegram.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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