У районі Маріуполя зафіксували роботу ворожої ППО - Андрющенко
Київ • УНН
У Маріупольському районі Донецької області працювала ворожа ППО.
У Маріупольському районі на Донеччині сьогодні працювала ворожа ППО, повідомив у п'ятницю радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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