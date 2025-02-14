В Раде не задавали вопросы правительству: депутаты спели гимн и разошлись
Киев • УНН
В Верховной Раде сегодня не состоялся запланированный час вопросов к правительству. Вместо этого народные депутаты исполнили государственный гимн и покинули заседание.
В Верховной Раде сегодня не состоялся час вопросов к правительству, народные депутаты спели гимн и разошлись, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
О том, что в Верховной Раде не было вопросов к правительству, в частности сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко.
«Сегодня вопросов к правительству не состоялось. Депутаты спели гимн, и разошлись», - сообщил нардеп.
Напомним
13 февраля в Верховной Раде началась потасовка и заседание закрыли. Народные депутаты от «Европейской солидарности» начали блокировали трибуну с плакатами «Украина - не россия», выкрикивая «позор».