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В Раде не задавали вопросы правительству: депутаты спели гимн и разошлись

Киев  •  УНН

 • 6921 просмотра

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В Верховной Раде сегодня не состоялся запланированный час вопросов к правительству. Вместо этого народные депутаты исполнили государственный гимн и покинули заседание.

В Верховной Раде сегодня не состоялся час вопросов к правительству, народные депутаты спели гимн и разошлись, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

О том, что в Верховной Раде не было вопросов к правительству, в частности сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко.

«Сегодня вопросов к правительству не состоялось. Депутаты спели гимн, и разошлись», - сообщил нардеп.

Напомним 

13 февраля в Верховной Раде началась потасовка и заседание закрыли. Народные депутаты от «Европейской солидарности» начали блокировали трибуну с плакатами «Украина - не россия», выкрикивая «позор».

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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