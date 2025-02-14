У Раді не ставили запитання уряду: депутати заспівали гімн і розійшлися
Київ • УНН
У Верховній Раді сьогодні не відбулася запланована година запитань до уряду. Замість цього народні депутати виконали державний гімн та залишили засідання.
У Верховній Раді сьогодні не відбулося години запитань до уряду, народні депутати заспівали гімн і розійшлися, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
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Про те, що у Верховній Раді не було запитань до уряду, зокрема повідомив народний депутат України Олександр Федієнко.
"Сьогодні запитань до уряду не відбулось. Депутати заспівали гімн, і розійшлись", - повідомив нардеп.
Нагадаємо
13 лютого у Верховній Раді розпочалася штовханина і засідання закрили. Народні депутати від "Європейської солідарності" почали блокували трибуну з плакатами "Україна - не росія", викрикуючи "ганьба".