Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил 30-ти минутный перерыв в заседании парламента. Нардепы требуют поставить на голосование законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором и начали блокировать трибуну ВР. Об этом пишет УНН со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.

Детали

"В Раде объявили перерыв на 30 минут по заявлению двух фракций. Идет сейчас совещание по законопроекту по московской церкви", - сообщил Гончаренко.

Нардеп Железняк добавил, что, вероятно, заседание Рады сегодня не продолжится.

"Выглядит так, что на сегодня уже все. Где-то до августа", - написал Железняк.

После этого депутаты с плакатами против московской церкви начали блокировать трибуну и требовать рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.

"Время остановить самую большую агентурную сеть москвы. РПЦ - это поддержка войны и убийства Украины. Московская церковь убивает", - написано на плакатах.

Ранее сегодня Гончаренко сообщал, что фракция "слуга народа" вместе с нардепом из бывшей "ОПЗЖ" на Согласительном совете проголосовали против внесения в повестку дня вопроса о запрете московской церкви.

Также нардеп рассказал, что есть информация, что все заседания Рады отменят до конца июля. Впрочем окончательно пока неизвестно.

Дополнение

Это уже не первый раз, когда нардепы требуют вынести в зал на голосование проект закона о запрете УПЦ МП. На очередном заседании Рады в мае председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента. Причиной этому стало то, что две парламентские фракции требуют поставить на голосование законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором.

Напомним

Кабинетом министров Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) еще в январе 2023 года.

Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.