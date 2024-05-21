Рада пішла на перерву: нардепи вимагають поставити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП
Київ • УНН
У засіданні парламенту оголосили перерву після того, як дві фракції вимагали проголосувати за законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні парламенту. Причиною цьому стало те, що дві парламентські фракції вимагають поставити на голосування законопроєкт, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
В засіданні Ради оголосили перерву. Дві фракції вимагають поставити на розгляд законопроєкт про заборону московської церкви
Доповнення
Заступник голови профільного комітету Євгенія Кравчук у травні повідомляла, що Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над законопроєктом, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором і, ймовірно, парламент зможе його ухвалити вже у травні, або червні.
Нагадаємо
Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) ще в січні 2023 року.
Повідомлялося, що законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.
Проектом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.
Його ухвалили у першому читанні торік у жовтні.