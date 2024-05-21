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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 10:33  •  6547 просмотра

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В заседании парламента объявили перерыв после того, как две фракции требовали проголосовать за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента. Причиной этому стало то, что две парламентские фракции требуют поставить на голосование законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

В заседании Рады объявили перерыв. Две фракции требуют поставить на рассмотрение законопроект о запрете московской церкви

- сообщил Железняк.

Дополнение

Заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук в мае сообщала, что Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне.

Напомним

Кабинетом министров Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) еще в январе 2023 года.

Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Его приняли в первом чтении в октябре прошлого года.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
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