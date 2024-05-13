Заборона московського патріархату: у Раді допускають ухвалення законопроєкту у травні або у червні

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над законопроєктом, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором і, ймовірно, парламент зможе його ухвалити вже у травні, або червні. Про це в ефірі телемарафону у понеділок розповіла заступник голови профільного комітету Євгенія Кравчук, передає кореспондент УНН.

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"Комітет гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над цим законопроєктом. Таблиця розміщена на сайті Верховної Ради. Якихось формальних перепон, щоб законопроєкт попав на порядок денний, немає… Я думаю, що на Погоджувальній раді найближчих сесійних днів, я не можу дату називати, це питання буде стояти досить гостро. Цілком вірогідно і є можливість, що ми можемо його проголосувати в травні, або в червні. Звичайно, що це може зайняти кілька днів, бо правок понад 1300. Якщо деякі адвокати з середини парламенту захочуть затягувати і ставити правки на врахування, то очевидно, що дійсно можна це буде зробити", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що найбільшу кількість правок внесли нардепи з груп, які "з’явилися на осколках ОПЗЖ".

"Правки приблизно такого стилю, що переписати преамбулу в різних варіантах 70 разів. Це явний спам, щоб мати важелі, тиснути на керівництво парламенту, що дуже багато часу піде на ухвалення цього закону", - додала Кравчук.

Нагадаємо

Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) ще в січні 2023 року.

Повідомлялося, що законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Проектом закону передбачалося внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якими: унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Його ухвалили у першому читанні торік у жовтні.