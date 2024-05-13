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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 08:15  •  5139 просмотра

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Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне. Об этом в эфире телемарафона в понедельник рассказала заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук, передает корреспондент УНН.

Детали

"Комитет гуманитарной и информационной политики завершил работу над этим законопроектом. Таблица размещена на сайте Верховной Рады. Каких-то формальных преград, чтобы законопроект попал в повестку дня, нет... Я думаю, что на Согласительном совете ближайших сессионных дней, я не могу дату называть, этот вопрос будет стоять достаточно остро. Вполне вероятно и есть возможность, что мы можем его проголосовать в мае, или в июне. Конечно, это может занять несколько дней, потому что правок более 1300. Если некоторые адвокаты изнутри парламента захотят затягивать и ставить правки на учет, то очевидно, что действительно можно это будет сделать", - сказала Кравчук.

Она отметила, что наибольшее количество правок внесли нардепы из групп, которые "появились на осколках ОПЗЖ".

"Правки примерно такого стиля, что переписать преамбулу в разных вариантах 70 раз. Это явный спам, чтобы иметь рычаги, давить на руководство парламента, что очень много времени уйдет на принятие этого закона", - добавила Кравчук.

Напомним

Кабинетом министров Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) еще в январе 2023 года.

Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Его приняли в первом чтении в октябре прошлого года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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