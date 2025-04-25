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В пункте пропуска "Ягодин" возобновили полноценное движение на въезд в Украину - таможенники

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Возобновлено полноценное движение транспорта на полосе «въезд в Украину». Ремонтные работы продолжались с 24 марта и должны были завершиться 1 мая 2025 года.

В пункте пропуска "Ягодин" возобновили полноценное движение на въезд в Украину - таможенники

Полноценное движение транспорта на въезд в Украину возобновили в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе после досрочного завершения ремонта, сообщили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.

Ремонтные работы дорожного полотна в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершены. Следовательно, сняты частичные ограничения проезда транспортных средств, установленные на полосе движения "въезд в Украину"

- сообщили таможенники.

Ранее Гостаможслужба предупреждала международных перевозчиков, что с 24 марта 2025 года в этом пункте пропуска на границе с Польшей начнется ремонт цементобетонного покрытия. Его проведение сделало невозможным использование одного из двух установленных весовых комплексов для взвешивания грузовиков в движении.

"Строительно-монтажные работы должны были продолжаться до 01 мая 2025 года, однако подрядчик завершил их раньше", - отметили в таможенной службе.

Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей24.04.25, 13:32 • 4814 просмотров

Юлия Шрамко

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