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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

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У пункті пропуску "Ягодин" відновили повноцінний рух на в'їзд в Україну - митники

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Відновлено повноцінний рух транспорту на смузі «в’їзд в Україну». Ремонтні роботи тривали з 24 березня та мали завершитися 1 травня 2025 року.

У пункті пропуску "Ягодин" відновили повноцінний рух на в'їзд в Україну - митники

Повноцінний рух транспорту на в’їзд в Україну відновили у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні після дострокового завершення ремонту, повідомили у Держмитслужбі у п'ятницю, пише УНН.

Ремонтні роботи дорожнього полотна у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершені. Відтак зняті часткові обмеження проїзду транспортних засобів, встановлені на смузі руху "в’їзд в Україну"

- повідомили митники.

Раніше Держмитслужба попереджала міжнародних перевізників, що з 24 березня 2025 року у цьому пункті пропуску на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. Його проведення унеможливило використання одного з двох встановлених вагових комплексів для зважування вантажівок у русі.

"Будівельно-монтажні роботи мали тривати до 01 травня 2025 року, однак підрядник завершив їх раніше", - зазначили у митній службі.

Українців попередили можливі затримки у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею24.04.25, 13:32 • 4818 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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