У пункті пропуску "Ягодин" відновили повноцінний рух на в'їзд в Україну - митники
Київ • УНН
Відновлено повноцінний рух транспорту на смузі «в’їзд в Україну». Ремонтні роботи тривали з 24 березня та мали завершитися 1 травня 2025 року.
Повноцінний рух транспорту на в’їзд в Україну відновили у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні після дострокового завершення ремонту, повідомили у Держмитслужбі у п'ятницю, пише УНН.
Ремонтні роботи дорожнього полотна у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершені. Відтак зняті часткові обмеження проїзду транспортних засобів, встановлені на смузі руху "в’їзд в Україну"
Раніше Держмитслужба попереджала міжнародних перевізників, що з 24 березня 2025 року у цьому пункті пропуску на кордоні з Польщею розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. Його проведення унеможливило використання одного з двох встановлених вагових комплексів для зважування вантажівок у русі.
"Будівельно-монтажні роботи мали тривати до 01 травня 2025 року, однак підрядник завершив їх раніше", - зазначили у митній службі.
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