В прошлом году производство оружия выросло втрое, с начала этого года вдвое - Шмыгаль

В прошлом году производство оружия в Украине выросло втрое, за 8 месяцев этого года вдвое. Украина делает ставку на инновации и интеграцию в европейский рынок оружейного производства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Первый и самый главный вызов - вызов безопасности. Украине нужно больше оружия от партнеров, важна ритмичность его поставок. В первую очередь это ПВО, снаряды, дальнобойное оружие, самолеты. Украине нужно разрешение партнеров бить их оружием по глубоким российским тылам, все красные линии давно перейдены самим Путиным. Над этим особенно активно будет работать новое руководство Министерства иностранных дел во главе с Андреем Сибигой. Возлагаем большие надежды на результаты этой работы - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что еще один ответ на вызов безопасности - наращивание оборонно-промышленного.

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський

Здесь много сделано. В прошлом году производство оружия выросло втрое, за 8 месяцев 2024 года вдвое, производим дорны, артиллерию, бронетехнику, снаряды. Имеем успехи в ракетной программе, начинаем совместные производства с нашими партнерами. Делаем ставку на инновации и интеграцию в европейский рынок оружейного производства - сказал Шмыгаль.

Шмигаль щодо нових міністрів: перед ними стоять нелегкі завдання

Шмыгаль отметил, что перед новым руководителем министром техпрома Германом Сметаниным стоит спектр задач:

стимулировать новые разработки и сокращать их путь от опытных образцов до серийного выпуска;

находить средства в том числе и у партнеров для заказов на отечественное оружие;

обеспечить честную конкуренцию на рынке вооружения;

увеличить количество контрактов по совместным производствам с партнерами и реализовать те договоренности, которые уже заключены.

«По итогам года рост ОПК должен составлять не меньше чем в прошлом году», - добавил Шмыгаль.