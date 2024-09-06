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Торік виробництво зброї виросло втричі, з початку цього року вдвічі – Шмигаль

Торік виробництво зброї виросло втричі, з початку цього року вдвічі – Шмигаль

Київ • УНН

 • 25339 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про значне зростання виробництва зброї в Україні. Уряд робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва.

Минулого року виробництво зброї в Україні виросло втричі, за 8 місяців цього року вдвічі. Україна робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Перший і найголовніший виклик – безпековий. Україні потрібно більше зброї від партнерів, важлива ритмічність її постачання. В першу чергу це ППО, снаряди, далекобійна зброя, літаки. Україні потрібен дозвіл партнерів бити їх зброєю по глибоких російських тилах, всі червоні лінії давно перейдені самим Путіним. Над цим особливо активно працюватиме нове керівництво Міністерства закордонних справ на чолі з Андрієм Сибігою. Покладаємо великі надії на результати цієї роботи

- розповів Шмигаль.

Він зазначив, що ще одна відповідь на безпековий виклик – нарощення оборонно-промислового.

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський02.09.24, 19:02 • 17210 переглядiв

Тут багато зроблено. Минулого року виробництво зброї виросло втричі, за 8 місяців 2024 року вдвічі, виробляємо дорни, артилерію, бронетехніку, снаряди. Маємо успіхи в ракетній програмі, започатковуємо спільні виробництва з нашими партнерами. Робимо ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва

- сказав Шмигаль.

Шмигаль щодо нових міністрів: перед ними стоять нелегкі завдання05.09.24, 17:43 • 21756 переглядiв

Шмигаль зазначив, що перед новим керівником міністром техпрому Германом Сметаніним стоїть спектр завдань:

  •  стимулювати нові розробки та скорочувати їхній шлях від дослідних зразків до серійного випуску;
  • знаходити кошти в тому числі і в партнерів для замовлень на вітчизняну зброю;
  • забезпечити чесну конкуренцію на ринку озброєння;
  • збільшити кількість контрактів щодо спільних виробництв з партнерами та реалізувати ті домовленості, які вже укладені.

"За підсумками року ріст ОПК має складати не менше ніж минулого року", - додав Шмигаль.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка

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