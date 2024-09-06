Торік виробництво зброї виросло втричі, з початку цього року вдвічі – Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про значне зростання виробництва зброї в Україні. Уряд робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва.
Минулого року виробництво зброї в Україні виросло втричі, за 8 місяців цього року вдвічі. Україна робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.
Перший і найголовніший виклик – безпековий. Україні потрібно більше зброї від партнерів, важлива ритмічність її постачання. В першу чергу це ППО, снаряди, далекобійна зброя, літаки. Україні потрібен дозвіл партнерів бити їх зброєю по глибоких російських тилах, всі червоні лінії давно перейдені самим Путіним. Над цим особливо активно працюватиме нове керівництво Міністерства закордонних справ на чолі з Андрієм Сибігою. Покладаємо великі надії на результати цієї роботи
Він зазначив, що ще одна відповідь на безпековий виклик – нарощення оборонно-промислового.
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- стимулювати нові розробки та скорочувати їхній шлях від дослідних зразків до серійного випуску;
- знаходити кошти в тому числі і в партнерів для замовлень на вітчизняну зброю;
- забезпечити чесну конкуренцію на ринку озброєння;
- збільшити кількість контрактів щодо спільних виробництв з партнерами та реалізувати ті домовленості, які вже укладені.
"За підсумками року ріст ОПК має складати не менше ніж минулого року", - додав Шмигаль.