Торік виробництво зброї виросло втричі, з початку цього року вдвічі – Шмигаль

Минулого року виробництво зброї в Україні виросло втричі, за 8 місяців цього року вдвічі. Україна робить ставку на інновації та інтеграцію до європейського ринку збройного виробництва. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Перший і найголовніший виклик – безпековий. Україні потрібно більше зброї від партнерів, важлива ритмічність її постачання. В першу чергу це ППО, снаряди, далекобійна зброя, літаки. Україні потрібен дозвіл партнерів бити їх зброєю по глибоких російських тилах, всі червоні лінії давно перейдені самим Путіним. Над цим особливо активно працюватиме нове керівництво Міністерства закордонних справ на чолі з Андрієм Сибігою. Покладаємо великі надії на результати цієї роботи