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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи

В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 09:12  •  8771 просмотра

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В приложение "Воздушная тревога" добавили набор специальных упражнений и советов, которые помогут стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги и взрывов.

В приложение "Воздушная тревога" интегрировали техники психологической самопомощи от Всеукраинской программы ментального здоровья " Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской. Набор специальных упражнений и советов помогут стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги, взрывов или других стрессовых ситуаций. Об этом сообщили в компании Ajax Systems, которая является разработчиком приложения, пишет УНН.

Теперь, когда приложение объявит об отбое воздушной тревоги, вместе с push-сообщением будет приходить вопрос " Ты как?". Если на него нажать, откроется подразделение "Аптечка психологической самопомощи" с советами для взрослых, детей и ветеранов. Там будут упражнения, советы, игры и контакты специалистов,

- рассказали разработчики.

Детали

Нововведения заработают постепенно на iOS и Android вместе с последним обновлением приложения. Если это не произошло автоматически, нужно самостоятельно обновить приложение.

"Аптечка психологической самопомощи" с психологическими советами и упражнениями размещена в разделе "Полезное", где пользователи также найдут ссылку на игровой симулятор LifesaverSIM, который позволяет научиться домедицинской помощи и тактической медицине.

Отмечается, что приложение "Воздушная тревога", разработанное компаниями Ajax Systems и Stfalcon, уже скачали более 26 миллионов раз, 6 миллионов пользователей им активно пользуются.

Напомним

Обновление приложения " Воздушная тревога "позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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