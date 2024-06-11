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У застосунку "Повітряна тривога" з’явилися техніки психологічної самодопомоги

У застосунку "Повітряна тривога" з’явилися техніки психологічної самодопомоги

Київ • УНН

 • 16595 перегляди

У застосунок "Повітряна тривога" додали набір спеціальних вправ та порад, які допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги та вибухів.

У застосунок "Повітряна тривога" інтегрували техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Набір спеціальних вправ та порад допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій. Про це повідомили в компанії Ajax Systems, яка є розробником застосунку, пише УНН.

Тепер, коли застосунок оголосить про відбій повітряної тривоги, разом з push-повідомленням приходитиме питання "Ти як?". Якщо на нього натиснути, відкриється підрозділ "Аптечка психологічної самодопомоги" з порадами для дорослих, дітей і ветеранів. Там будуть вправи, поради, ігри та контакти спеціалістів,

- розповіли розробники.

Деталі

Нововведення запрацюють поступово на iOS та Android разом з останнім оновленням застосунку. Якщо це не відбулось автоматично, потрібно самостійно оновити застосунок.

"Аптечка психологічної самодопомоги" з психологічними порадами та вправами розміщена в розділі "Корисне", де користувачі також знайдуть посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, який дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.

Зазначається, що застосунок "Повітряна тривога", розроблений компаніями Ajax Systems та Stfalcon, уже завантажили понад 26 мільйонів разів, 6 мільйонів користувачів ним активно користуються.

Нагадаємо

Оновлення додатка "Повітряна тривога" дозволить українцям отримувати важливі повідомлення про різні загрози, такі як стихійні лиха, та надавати інструкції щодо подальших дій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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