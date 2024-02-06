У застосунку "Повітряна тривога" зʼявились сповіщення про різні типи загроз
Київ • УНН
Оновлення додатка "Повітряна тривога" дозволить українцям отримувати важливі повідомлення про різні загрози, такі як стихійні лиха, та надавати інструкції щодо подальших дій.
Після оновлення застосунок "Повітряна тривога" повідомлятиме про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Про це йдеться у блозі розробника застосунку Ajax Systems, передає УНН.
Деталі
У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях.
Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій.
Розробник пояснює, що це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.
Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС
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Доповнення
Зазначається, що оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android. Щоб отримувати сповіщення про всі типи тривог, встановіть застосунок "Повітряна тривога" версії 5.2. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно.
Окрім того, у новій версії застосунку покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.
Довідково
Застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.
Нагадаємо
Україна скасувала заборону на допуск тварин в укриття цивільної оборони під час повітряних тривог. Поправка до наказу була внесена з метою забезпечення права кожного на захист.