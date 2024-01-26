Лише в разі загрози для міста: у Харкові змінили правила оголошення повітряної тривоги
Київ • УНН
Харківська міська рада затвердила нові правила оголошення повітряної тривоги, що передбачають диференційовану систему оповіщення, яка вмикатиме сирени лише в разі загрози місту, а не всьому регіону.
Харківська міська рада підтримала рішення щодо нових правил щодо оголошення повітряної тривоги у місті. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
За його словами, депутати міської ради ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу
Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області
Міський голова Харкова переконаний, що це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу.
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Доповнення
Ігор Терехов зауважив, що проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери.
Нагадаємо
Відтепер під час повітряної тривоги українці можуть спуститись в укриття разом зі своїми домашніми улюбленцями. Оскільки в МВС скасували заборону на допуск тварин в укриття цивільної оборони.
Поправка до наказу була внесена з метою забезпечення права кожного на захист.