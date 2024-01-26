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Лише в разі загрози для міста: у Харкові змінили правила оголошення повітряної тривоги

Лише в разі загрози для міста: у Харкові змінили правила оголошення повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 21408 перегляди

Харківська міська рада затвердила нові правила оголошення повітряної тривоги, що передбачають диференційовану систему оповіщення, яка вмикатиме сирени лише в разі загрози місту, а не всьому регіону.

Харківська міська рада підтримала рішення щодо нових правил щодо оголошення повітряної тривоги у місті. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі 

За його словами, депутати міської ради ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу

Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області 

- пояснив Терехов.

Міський голова Харкова переконаний, що це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу.

Можливо будуть зроблені корективи щодо роботи непрацюючих закладів під час повітряної тривоги - Ігнат16.11.23, 09:35 • 116178 переглядiв

Доповнення

Ігор Терехов зауважив, що проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери.

Нагадаємо

Відтепер під час повітряної тривоги українці можуть спуститись в укриття разом зі своїми домашніми улюбленцями. Оскільки в МВС скасували заборону на допуск тварин в укриття цивільної оборони.

Поправка до наказу була внесена з метою забезпечення права кожного на захист.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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