Только в случае угрозы для города: в Харькове изменили правила объявления воздушной тревоги

Харьковский городской совет поддержал решение о новых правилах по объявлению воздушной тревоги в городе. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По его словам, депутаты городского совета приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге

Поэтому уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области - объяснил Терехов.

Городской голова Харькова убежден, что это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу.

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Дополнение

Игорь Терехов отметил, что проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого профинансируют наши международные партнеры.

Напомним

Отныне во время воздушной тревоги украинцы могут спуститься в укрытие вместе со своими домашними любимцами. Поскольку в МВД отменили запрет на допуск животных в укрытие гражданской обороны.

Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.