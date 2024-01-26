Только в случае угрозы для города: в Харькове изменили правила объявления воздушной тревоги
Киев • УНН
Харьковский городской совет утвердил новые правила объявления воздушной тревоги, предусматривающие дифференцированную систему оповещения, которая будет включать сирены только в случае угрозы городу, а не всему региону.
Харьковский городской совет поддержал решение о новых правилах по объявлению воздушной тревоги в городе. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По его словам, депутаты городского совета приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге
Поэтому уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области
Городской голова Харькова убежден, что это не только облегчит работу всем службам, но и позволит гораздо эффективнее работать нашему бизнесу.
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Дополнение
Игорь Терехов отметил, что проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого профинансируют наши международные партнеры.
Напомним
Отныне во время воздушной тревоги украинцы могут спуститься в укрытие вместе со своими домашними любимцами. Поскольку в МВД отменили запрет на допуск животных в укрытие гражданской обороны.
Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.
Только в случае угрозы для города: в Харькове изменили правила объявления воздушной тревоги
Харьковский городской совет утвердил новые правила объявления воздушной тревоги, предусматривающие дифференцированную систему оповещения, которая будет включать сирены только в случае угрозы городу, а не всему региону.
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