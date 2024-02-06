В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз
Киев • УНН
Обновление приложения "Воздушная тревога" позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.
После обновления приложение "Воздушная тревога" будет сообщать о различных видах угроз, стихийных бедствиях и инструкции по дальнейшим действиям в таких ситуациях. Об этом говорится в блоге разработчика приложения Ajax Systems, передает УНН.
Детали
В версии 5.2 добавлена возможность получать важные оповещения от ОВА и Гражданской Защиты Украины о различных типах опасностей, стихийных бедствиях и инструкции по дальнейшим действиям в таких ситуациях.
Отмечается, что для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также отправляет текстовые сообщения с рекомендациями действий.
Разработчик объясняет, что это поможет вовремя оповестить большое количество населения о критических ситуациях, например, прорыв дамбы и необходимость эвакуации.
Информация обо всех видах опасности поступает от дежурных центров оповещения гражданской защиты и ГСЧС
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Дополнение
Отмечается, что обновление уже доступно для пользователей iOS, Android. Чтобы получать уведомления обо всех типах тревог, установите приложение "Воздушная тревога" версии 5.2. Если приложение не обновилось автоматически, пожалуйста, обновите его вручную или установите повторно.
Кроме того, в новой версии приложения улучшен режим энергосбережения, исправлены ошибки со звуками объявления тревоги и обновления статуса в закрепленном уведомлении.
Справочно
Приложение "Воздушная тревога" разработали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Сейчас можно получить предупреждение о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиационной, химической угрозе, стихийных бедствиях и важных извещениях от ОВА и Гражданской Защиты Украины.
Напомним
Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны во время воздушных тревог. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.
В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз
Обновление приложения "Воздушная тревога" позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.
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