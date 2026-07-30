Правительство утвердило условия приватизации четырех крупных предприятий

$45.670.1351.060.01
ukenru
11:25 • 11690 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 15386 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
09:59 • 14664 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
07:37 • 22259 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
06:33 • 20900 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
4 ноября, 05:44 • 28975 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
4 ноября, 05:04 • 34559 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
4 ноября, 04:38 • 26064 просмотра
Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак
4 ноября, 03:16 • 24450 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
4 ноября, 02:37 • 23418 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 15303 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 28019 просмотра
71% американских избирателей считают, что Конгресс недостаточно контролирует Трампа — CNN4 ноября, 03:55 • 7374 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 18118 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго10:30 • 14688 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 51188 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 60168 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 69454 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 90044 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 98415 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Си Цзиньпин
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 18151 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 28053 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 15333 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 21936 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 28914 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FAB-500
Financial Times
Дипломатка

Правительство утвердило условия приватизации четырех крупных предприятий

Киев • УНН

 • 3794 просмотра

Фонд госимущества в октябре проведет аукционы по приватизации четырех объектов, включая санкционные активы. Средства от продажи направят на оборону и ликвидацию последствий агрессии.

Правительство утвердило условия приватизации четырех крупных предприятий

Фонд государственного имущества Украины в октябре выставит на приватизационные аукционы четыре крупных объекта, среди которых государственные предприятия и конфискованные санкционные активы. Об этом сообщили в министерстве экономики и окружающей среды Украины, пишет УНН.

Это очередной шаг к привлечению частных инвестиций, восстановлению работы крупных предприятий, созданию и возвращению рабочих мест, а также превращению активов, которые годами не работали или принадлежали российским владельцам, в ресурс для развития Украины

- говорится в сообщении.

График аукционов:

  • 13 октября – ПАО «Сумыхимпром»;
    • 19 октября – АО «Одесский припортовый завод»;
      • 20 октября – ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (санкционный актив);
        • 20 октября – ООО «Мотордеталь-Конотоп» (санкционный актив).

          Все объекты будут реализованы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи.

          Отмечается, что 100% средств от продажи конфискованных санкционных активов поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

          Средства от приватизации государственных предприятий поступают в государственный бюджет Украины и направляются на финансирование сектора безопасности и обороны, в частности на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

          Большая приватизация: ОПЗ выставят на открытый электронный аукцион с начальной ценой более 4,3 млрд грн15.07.26, 20:55 • 7661 просмотр

          Ольга Розгон

          ЭкономикаПолитика
          Санкции
          Государственный бюджет
          Кабинет Министров Украины
          Война в Украине
          Вооруженные силы Украины
          Украина