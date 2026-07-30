Правительство утвердило условия приватизации четырех крупных предприятий

Фонд государственного имущества Украины в октябре выставит на приватизационные аукционы четыре крупных объекта, среди которых государственные предприятия и конфискованные санкционные активы. Об этом сообщили в министерстве экономики и окружающей среды Украины, пишет УНН.

Это очередной шаг к привлечению частных инвестиций, восстановлению работы крупных предприятий, созданию и возвращению рабочих мест, а также превращению активов, которые годами не работали или принадлежали российским владельцам, в ресурс для развития Украины - говорится в сообщении.

График аукционов:

13 октября – ПАО «Сумыхимпром»;

19 октября – АО «Одесский припортовый завод»;

20 октября – ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (санкционный актив);

20 октября – ООО «Мотордеталь-Конотоп» (санкционный актив).

Все объекты будут реализованы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи.

Отмечается, что 100% средств от продажи конфискованных санкционных активов поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Средства от приватизации государственных предприятий поступают в государственный бюджет Украины и направляются на финансирование сектора безопасности и обороны, в частности на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

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