Правительство утвердило условия приватизации четырех крупных предприятий
Киев • УНН
Фонд госимущества в октябре проведет аукционы по приватизации четырех объектов, включая санкционные активы. Средства от продажи направят на оборону и ликвидацию последствий агрессии.
Фонд государственного имущества Украины в октябре выставит на приватизационные аукционы четыре крупных объекта, среди которых государственные предприятия и конфискованные санкционные активы. Об этом сообщили в министерстве экономики и окружающей среды Украины, пишет УНН.
Это очередной шаг к привлечению частных инвестиций, восстановлению работы крупных предприятий, созданию и возвращению рабочих мест, а также превращению активов, которые годами не работали или принадлежали российским владельцам, в ресурс для развития Украины
График аукционов:
- 13 октября – ПАО «Сумыхимпром»;
- 19 октября – АО «Одесский припортовый завод»;
- 20 октября – ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (санкционный актив);
- 20 октября – ООО «Мотордеталь-Конотоп» (санкционный актив).
Все объекты будут реализованы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи.
Отмечается, что 100% средств от продажи конфискованных санкционных активов поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Средства от приватизации государственных предприятий поступают в государственный бюджет Украины и направляются на финансирование сектора безопасности и обороны, в частности на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.
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