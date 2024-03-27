В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины

В онлайн-игре Fortnite появилась карта, которая воспроизводит площадь Независимости в центре Киева. Играя на карте игроки будут помогать собирать средства на восстановление Прибугской амбулатории на Николаевщине. Об этом пишет УНН с ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Гуляйте по майдану Независимости в Fortnite - восстанавливайте амбулаторию на Николаевщине в реальной жизни. Теперь в одной из самых популярных онлайн-игр мира Fortnite есть #TheDonationMap, где подробно воссоздан майдан Независимости. Чем больше игрок проведет времени на карте, тем больше денег поступит на восстановление Украины через UNITED24, а именно на восстановление Прибужской амбулатории на Николаевщине - сообщил Федоров.

Министр поблагодарил парижский Havas Play за идею, а киевский Havas Dgtl Kyiv за ее реализацию.

Напомним

UNITED24 и Endorah представляют Minesalt - игру на базе Minecraft, которая воссоздает место крупнейшей соледобычи в Европе - украинского Соледара.

Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов