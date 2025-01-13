В Полтаве прогремел взрыв после предупреждения о движении вражеских дронов

В Полтаве был слышен звук взрыва. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы предупреждали о вражеских БпЛА на севере Сумщины, которые движутся в направлении Полтавщины.

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