В Полтаве прогремел взрыв после предупреждения о движении вражеских дронов
Киев • УНН
В Полтаве местные жители услышали звук взрыва. Ранее Воздушные Силы сообщали о движении вражеских беспилотников с севера Сумщины в направлении Полтавской области.
В Полтаве был слышен звук взрыва. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Ранее Воздушные Силы предупреждали о вражеских БпЛА на севере Сумщины, которые движутся в направлении Полтавщины.
Атака дронов: какие области Украины сейчас находятся под угрозой12.01.25, 21:27 • 14490 просмотров