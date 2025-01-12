Атака дронов: какие области Украины сейчас находятся под угрозой
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксирована активность вражеских дронов-камикадзе сразу в шести областях. БпЛА движутся в западном и юго-западном направлениях.
В воздушном пространстве страны зафиксирована активность ударных вражеских беспилотников противника в нескольких регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, дроны-камикадзе движутся над Харьковщиной, Днепропетровщиной, Полтавщиной, Сумщиной, Черниговщиной и в направлении Киевской области.
На Харьковщине БпЛА противника держатся юго-западного направления, на Днепропетровщине - западного. Полтавская область также оказалась под вражеской активностью, где дроны направляются к юго-западу.
Сумщина подверглась одновременному пересечению нескольких групп БпЛА, которые движутся в сторону Полтавщины и западных областей. В Черниговской области наблюдаются дроны, которые летят в направлении Киевщины. На границе Полтавской и Черкасской областей БпЛА также держат курс на запад.
Силы противовоздушной обороны продолжают внимательно отслеживать траектории беспилотников и принимать меры для их ликвидации.
Враг атакует: ударные БпЛА зафиксированы сразу в 8 областях06.01.25, 01:47 • 26062 просмотра