Атака дронів: які області України зараз перебувають під загрозою

У повітряному просторі країни зафіксовано активність ударних ворожих безпілотників противника у кількох регіонах. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Зокрема, дрони-камікадзе рухаються над Харківщиною, Дніпропетровщиною, Полтавщиною, Сумщиною, Чернігівщиною та в напрямку Київської області.

На Харківщині БпЛА супротивника тримаються південно-західного напрямку, на Дніпропетровщині – західного. Полтавська область також опинилася під ворожою активністю, де дрони прямують до південного заходу.

Сумщина зазнала одночасного перетину кількох груп БпЛА, які рухаються в бік Полтавщини та західних областей. У Чернігівській області спостерігаються дрони, які летять у напрямку Київщини. На межі Полтавської та Черкаської областей БпЛА також тримають курс на захід.

Сили протиповітряної оборони продовжують уважно відслідковувати траєкторії безпілотників та вживати заходів для їх ліквідації.

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