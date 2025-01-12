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Атака дронів: які області України зараз перебувають під загрозою

Київ • УНН

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У повітряному просторі України зафіксовано активність ворожих дронів-камікадзе одразу в шести областях. БпЛА рухаються у західному та південно-західному напрямках.

У повітряному просторі країни зафіксовано активність ударних ворожих безпілотників противника у кількох регіонах. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, дрони-камікадзе рухаються над Харківщиною, Дніпропетровщиною, Полтавщиною, Сумщиною, Чернігівщиною та в напрямку Київської області. 

На Харківщині БпЛА супротивника тримаються південно-західного напрямку, на Дніпропетровщині – західного. Полтавська область також опинилася під ворожою активністю, де дрони прямують до південного заходу. 

Сумщина зазнала одночасного перетину кількох груп БпЛА, які рухаються в бік Полтавщини та західних областей. У Чернігівській області спостерігаються дрони, які летять у напрямку Київщини. На межі Полтавської та Черкаської областей БпЛА також тримають курс на захід. 

Сили протиповітряної оборони продовжують уважно відслідковувати траєкторії безпілотників та вживати заходів для їх ліквідації.

Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях 06.01.25, 01:47 • 26636 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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