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У Полтаві пролунав вибух після попередження про рух ворожих дронів

У Полтаві пролунав вибух після попередження про рух ворожих дронів

Київ • УНН

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У Полтаві місцеві жителі почули звук вибуху. Раніше Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих безпілотників з півночі Сумщини у напрямку Полтавської області.

У Полтаві було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо ворожих БпЛА на півночі Сумщини, які рухаються у напрямку Полтавщини.

Атака дронів: які області України зараз перебувають під загрозою12.01.25, 21:27 • 42640 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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