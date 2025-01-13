У Полтаві пролунав вибух після попередження про рух ворожих дронів

У Полтаві було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

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Раніше Повітряні Сили попереджали щодо ворожих БпЛА на півночі Сумщини, які рухаються у напрямку Полтавщини.

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